Электросчетчики с пультом от производителя
ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
Доставка по всей России
АНТИ ОБНАРУЖЕНИЕ
Модернизацию прибора обнаружить невозможно
РЕЖИМЫ ЭКОНОМИИ
Режимы 10%, 20%, 40%, 60% и 100%
ЗАВОДСКИЕ ПЛОМБЫ
На счётчике стоят оригинальные заводские пломбы
ГАРАНТИЯ
5 лет
Принцип работы счетчика с пультом
БЕЗ ЩЕЛЧКОВ
Мы не используем реле и пульты от китайской люстры. Электронный модуль управления позволяет работать бесшумно, а главное - долговечно
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Мы не используем дешевые Китайские детали. Все комплектующие высокого качества, прослужат до 10 лет.
ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКИ
Модуль питается от системной платы счетчика, как и сам счетчик - от трёх фаз одновременно, а значит различие потребления по фазам отсутствует.
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
Наши счетчики запоминают последние настройки. Вы можете быть уверены, что после отключения электроэнергии - режим не собьётся.
РАБОТАЮТ В МОРОЗ
Наши счетчики не подвержены воздействию экстримальных температур.
ПУЛЬТ С ЗАЩИТОЙ
К одному счетчику подходит только один пульт управления. Сигнал закодирован.
ОДНОФАЗНЫЕ СЧЁТЧИКИ С ПУЛЬТОМ
Меркурий 201.5
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 50 метров6500 руб.
Меркурий 201.7
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 50 метров6500 руб.
Меркурий 201.8
Однотарифный
Ток: 5-80 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 50 метров7500 руб.
Меркурий 200.02
Многотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 50 метров8500 руб.
Энергомера СЕ101
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 50 метров6500 руб.
Энергомера СЕ101 ЖК
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 50 метров7000 руб.
Энергомера СЕ102
Многотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 50 метров8000 руб.
Нева 101 1SO
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 220 В
Дальность ДУ: 50 метров6000 руб.
ТРЕХФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ С ПУЛЬТОМ
Меркурий 231АМ-01
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 50 метров9000 руб.
Меркурий 231АМ-01ш
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 50 метров9000 руб.
Меркурий 230АМ-01,02
Однотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 50 метров9500 руб.
Меркурий 231AT-01i
Многотарифный
Ток: 5-60 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 50 метров12500 руб.
Меркурий 230ART-01,02
Многотарифный
Ток: 5-60, 10-100 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 50 метров16000 руб.
Энергомера ЦЭ6803В
Однотарифный
Ток: 5-60, 10-100 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 50 метров9500 руб.
Энергомера СЕ300
Однотарифный
Ток: 5-60, 10-100 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 50 метров13000 руб.
Нева 303 1SO
Однотарифный
Ток: 5-60, 10-100 А
Напряжение: 380 В
Дальность ДУ: 50 метров10000 руб.
Наши преимущества
Снимаем видео работы вашего счетчика перед отправкой
Выставляем местное время в зависимости от региона
Используем только собственные разработки
Все пломбы заводские. В паспорте все печати стоят
Способы оплаты и доставки
Способы доставки
Курьером. Доставка осуществляется на следующий день, в удобное для вас время и место
Транспортной компанией. При 100% предоплате, счетчик отправляется Транспортной Компанией. Сроки доставки от 1 до 3 рабочих дней
Почтой России. При выборе наложенного платежа, доставка осуществляется только Почтой России. Сроки доставки от 2 до 10 рабочих дней
Способы оплаты
Наложенным платежом. Оплата производится при получении прибора в отделении Почты России
Банковским переводом. Оплата производится на банковский счет по реквизитам
Наличными курьеру. Оплата производится при получении прибора у курьера
Вопрос - ответ
Как установить счетчик?
Установка нашего счетчика ничем не отличается от установки обычного счетчика. Вы можете ничего не говорить электрику, который будет устанавливать наш счетчик. Внешне счетчик ничем не отличается от обычного заводского.
У меня уже стоит счетчик, могу ли я поменять его на ваш?
Да, можете. Вы можете поменять счетчик безо всякого повода. Или, например, мотивировать замену тем, что на вашем старом счетчике есть какие-либо царапины, потертости или иные повреждения. Вы можете позвонить в Энергосбыт и попросить поменять вам счетчик. Никаких штрафов и иных видов ответственности за это не предусмотрено. Сейчас счетчики меняют за счет абонента, и они являются его собственностью.
Обязательно ли ставить счетчик такой же марки, как прежний?
Нет, не обязательно. Вы можете поставить любой счетчик любой фирмы. Наши сотрудники вам помогут подобрать оптимальный вариант.
Может ли управлять счетчиком кто-то кроме меня?
Нет. Счетчик привязан к пульту. Сигнал между ними закодирован. Управлять счетчиком сможете только вы.
Как долго окупает себя электросчетчик?
В среднем за 10 месяцев для квартир, 6 месяцев для частных домов, и 1-3 месяца для производственных помещений.