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Электросчетчики с пультом от производителя

ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
Доставка по всей России

АНТИ ОБНАРУЖЕНИЕ
Модернизацию прибора обнаружить невозможно

РЕЖИМЫ ЭКОНОМИИ
Режимы 10%, 20%, 40%, 60% и 100%

ЗАВОДСКИЕ ПЛОМБЫ
На счётчике стоят оригинальные заводские пломбы

ГАРАНТИЯ
5 лет

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Принцип работы счетчика с пультом

На видео за 1.5 минуты показан принцип работы счётчика. Посмотрите его!

БЕЗ ЩЕЛЧКОВ
Мы не используем реле и пульты от китайской люстры. Электронный модуль управления позволяет работать бесшумно, а главное - долговечно

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Мы не используем дешевые Китайские детали. Все комплектующие высокого качества, прослужат до 10 лет.

ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКИ
Модуль питается от системной платы счетчика, как и сам счетчик - от трёх фаз одновременно, а значит различие потребления по фазам отсутствует.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
Наши счетчики запоминают последние настройки. Вы можете быть уверены, что после отключения электроэнергии - режим не собьётся.

РАБОТАЮТ В МОРОЗ
Наши счетчики не подвержены воздействию экстримальных температур.

ПУЛЬТ С ЗАЩИТОЙ
К одному счетчику подходит только один пульт управления. Сигнал закодирован.

ОДНОФАЗНЫЕ СЧЁТЧИКИ С ПУЛЬТОМ

Меркурий 201.5

Однотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 220 В

Дальность ДУ: 50 метров

6500 руб.

Меркурий 201.7

Однотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 220 В

Дальность ДУ: 50 метров

6500 руб.

Меркурий 201.8

Однотарифный

Ток: 5-80 А

Напряжение: 220 В

Дальность ДУ: 50 метров

7500 руб.

Меркурий 200.02

Многотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 220 В

Дальность ДУ: 50 метров

8500 руб.

Энергомера СЕ101

Однотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 220 В

Дальность ДУ: 50 метров

6500 руб.

Энергомера СЕ101 ЖК

Однотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 220 В

Дальность ДУ: 50 метров

7000 руб.

Энергомера СЕ102

Многотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 220 В

Дальность ДУ: 50 метров

8000 руб.

Нева 101 1SO

Однотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 220 В

Дальность ДУ: 50 метров

6000 руб.

ТРЕХФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ С ПУЛЬТОМ

Меркурий 231АМ-01

Однотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 380 В

Дальность ДУ: 50 метров

9000 руб.

Меркурий 231АМ-01ш

Однотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 380 В

Дальность ДУ: 50 метров

9000 руб.

Меркурий 230АМ-01,02

Однотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 380 В

Дальность ДУ: 50 метров

9500 руб.

Меркурий 231AT-01i

Многотарифный

Ток: 5-60 А

Напряжение: 380 В

Дальность ДУ: 50 метров

12500 руб.

Меркурий 230ART-01,02

Многотарифный

Ток: 5-60, 10-100 А

Напряжение: 380 В

Дальность ДУ: 50 метров

16000 руб.

Энергомера ЦЭ6803В

Однотарифный

Ток: 5-60, 10-100 А

Напряжение: 380 В

Дальность ДУ: 50 метров

9500 руб.

Энергомера СЕ300

Однотарифный

Ток: 5-60, 10-100 А

Напряжение: 380 В

Дальность ДУ: 50 метров

13000 руб.

Нева 303 1SO

Однотарифный

Ток: 5-60, 10-100 А

Напряжение: 380 В

Дальность ДУ: 50 метров

10000 руб.

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Наши преимущества

Снимаем видео работы вашего счетчика перед отправкой

Выставляем местное время в зависимости от региона

Используем только собственные разработки

Все пломбы заводские. В паспорте все печати стоят

Способы оплаты и доставки

Способы доставки

Курьером. Доставка осуществляется на следующий день, в удобное для вас время и место

Транспортной компанией. При 100% предоплате, счетчик отправляется Транспортной Компанией. Сроки доставки от 1 до 3 рабочих дней

Почтой России. При выборе наложенного платежа, доставка осуществляется только Почтой России. Сроки доставки от 2 до 10 рабочих дней

Способы доставки

Способы оплаты

Наложенным платежом. Оплата производится при получении прибора в отделении Почты России

Банковским переводом. Оплата производится на банковский счет по реквизитам

Наличными курьеру. Оплата производится при получении прибора у курьера

Способы оплаты

Вопрос - ответ

Как установить счетчик?

Установка нашего счетчика ничем не отличается от установки обычного счетчика. Вы можете ничего не говорить электрику, который будет устанавливать наш счетчик. Внешне счетчик ничем не отличается от обычного заводского.

У меня уже стоит счетчик, могу ли я поменять его на ваш?

Да, можете. Вы можете поменять счетчик безо всякого повода. Или, например, мотивировать замену тем, что на вашем старом счетчике есть какие-либо царапины, потертости или иные повреждения. Вы можете позвонить в Энергосбыт и попросить поменять вам счетчик. Никаких штрафов и иных видов ответственности за это не предусмотрено. Сейчас счетчики меняют за счет абонента, и они являются его собственностью.

Обязательно ли ставить счетчик такой же марки, как прежний?

Нет, не обязательно. Вы можете поставить любой счетчик любой фирмы. Наши сотрудники вам помогут подобрать оптимальный вариант.

Может ли управлять счетчиком кто-то кроме меня?

Нет. Счетчик привязан к пульту. Сигнал между ними закодирован. Управлять счетчиком сможете только вы.

Как долго окупает себя электросчетчик?

В среднем за 10 месяцев для квартир, 6 месяцев для частных домов, и 1-3 месяца для производственных помещений.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Сергей К.

Очень доволен счетчиком, приобретенном на вашем сайте. Работает отлично, все пломбы целы, у монтажников никаких подозрений не вызвал. Просто незаменимая вещь для предпринимателей, желающих сэкономить при растущих ценах на коммунальные услуги. Удачи вам и процветания.

Василий А.

Понадобился умный счетчик, очень долго выбирал, и в итоге обратился в компанию Лайттариф. Очень понравилось обслуживание, ребята подробно объяснили как пользоваться. Заказал и уже через 3 дня счетчик был у меня. Никаких вопросов при установки не возникло. Сейчас уже третий месяц, как пользуюсь. Экономия получается существенная.

Ольга С.

Обращались в компанию лайттариф, когда делали в квартире капитальный ремонт. Меняли всё, и даже счётчик. Так как в квартире был установлен электроплита, то решили уберечь себя от лишних трат и заказали счетчик Энергомера с пультом. Доставили заказ на следующий день. Спасибо за оперативность и консультацию. Очень довольны.

Артем Д.

Здравствуйте! Заказывал электросчетчик Меркурий 230ART и автоматический выключатель. Все устроило, все работает. Заказываю уже не первый счетчик и решил оставить отзыв, потому что ребята заслужили. Ни одного косяка с их стороны не было. Спасибо ребята.

Антон В.

Хочу выразить благодарность за консультацию и быструю доставку до Челябинска. Газовый счетчик брал Эльстер BK-G4, с магнитом. Доставили курьерской службой прямо на дом. При установке никаких вопросов не возникло. Очень доволен покупкой.

НАШИ КОНТАКТЫ

Телефон
8 (960) 072 08 92
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 42
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* Заказывая продукцию в нашей экспериментальной лаборатории Вы подтверждаете что ваш возраст превышает 18 лет и Вы обязуетесь не применять наши устройства в коммерческом учете электроэнергии и осознаете что это противозаконно. Информация, размещенная на данном сайте, не является публичной офертой ст. 437(2) ГК РФ.

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